"Большая семерка" требует от России обнародования данных о газе "Новичок", которым отравили Скрипалей
"Организация по запрещению химического оружия независимо подтвердила выводы Великобритании в отношении химического вещества, использованного во время атаки в Солсбери. В соответствии со своими международными обязательствами, Россия должна полностью раскрыть ОЗХЗ свою ранее необнародованную программу "Новичок", - утверждают дипломаты.
В заявлении отмечается, что страны G7 согласны с оценкой Великобритании, что именно РФ ответственна за отравление Сергея Скрипаля и "другого правдоподобного объяснения нет".
"Мы осуждаем длительную неспособность России дать ответ на легитимные запросы правительству Соединенного королевства, что лишь подчеркивает ответственность России. Мы призываем Россию немедленно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери", - отмечается в заявлении.
Чтобы заставить Россию уважать основанную на правилах международную систему, страны "Большой семерки" обещают "и в дальнейшем должным образом привлекать Россию к решению региональных кризисов и глобальных вызовов".
"G7 также будет продолжать усиливать свои возможности по реагированию на гибридные угрозы, в том числе в сферах кибербезопасности, стратегических коммуникаций и контрразведки. Мы приветствуем действия отдельных государств, которые они употребляют для ограничения российской враждебной разведывательной деятельности и повышения нашей коллективной безопасности. G7 будет внимательно следить за этой ситуацией и ее последствиями", - заключили главы МИД.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- США высылают 60 российских дипломатов и закрывают консульство в Сиэтле.
- Украина высылает 13 российских дипломатов.
- 27 стран и НАТО высылают более 150 российских дипломатов.
- Россия высылает дипломатов 23 стран и обещает выдворение представителей еще 4 государств.
- В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипалей виноваты агенты США и Великобритании.
- Путин заявил, что яд "Новичок" могли производить в 20 странах.
- В МИД Великобритании заявили, что Россия имела мотив для покушения на Скрипаля.
- В Британии нашли лабораторию, которая могла изготовить "Новичка".
- Юлию Скрипаль выписали из больницы и отвезли в тайное место.
- Юлия Скрипаль отказалась от помощи России и встречи с двоюродной сестрой.
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