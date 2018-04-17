Протесты в Ереване: около полусотни пострадавших, 59 задержанных

17 апреля, 2018, 12:17

Во время протестов в столице Армении Ереване по состоянию на 12:30 по местному времени (11:30 по Киеву) полиция задержала по меньшей мере 59 человек

Об этом сообщает армянская служба "Радио Свобода".

В то же время Deutsche Welle сообщает о не менее 46 раненых в столкновениях с полицией. Их госпитализировали в столичные больницы.

Среди пострадавших и госпитализированных - инициатор протестов оппозиционный лидер Никол Пашинян. По словам его однопартийца, во время столкновения Пашинян упал на колючую проволоку и получил рваных ран. После оказания ему медицинской помощи Пашинян вернулся к протестующим.

Кроме того, сообщается о шестерых травмированных полицейских.

Некоторые протестующие оставляли свои автомобили на середине улицы, мотивируя это неисправностью транспортных средств. Активисты и сторонники оппозиционного движения также использовали лавки, мусорные баки и другие предметы.

На площади Франции в Ереване заместитель начальника столичной полиции Валерий Осипян представил Пашинян письменное сообщение о том, что полиция приняла решение о прекращении демонстраций. Однако Пашинян, не читая документа, демонстративно разорвал его и заявил: "В Армении началось тотальное неповиновение".

Напомним, 9 апреля Армения получила нового президента и перешла на парламентскую форму правления. Новым президентом страны стал Армен Саркисян.

Однако, согласно конституционных поправок, президент страны выполнять больше церемониальную функцию, а исполнительная власть отныне будет сосредоточена у премьер-министра.

В этот же день прекратились полномочия предыдущего президента Армении Сержа Саргсяна, который является лидером правящей Республиканской партии армян. В Республиканской партии не скрывают планов по выдвижению на должность премьер-министра Сержа Саргсяна.

16 апреля в Ереване тысячи людей вышли на протест против выдвижения на должность премьер-министра кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна.