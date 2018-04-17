Полтавский и Белановский ГОК в 2017 году увеличили отчисления на социальные программы на 46,2%. Новости компании

17 апреля, 2018, 14:21

Полтавский и Белановский горно-обогатительные комбинаты, входящие в группу Ferrexpo, за 12 месяцев 2017 года направили на развитие социальных программ в регионе присутствия более 106,9 млн грн (более $3,9 млн)

Это на 46,2% больше показателя за аналогичный период 2016 года (более 73,1 млн грн или $2,8 млн).

В рамках социальных программ Полтавский ГОК (Ferrexpo Poltava Mining, FPM, ПГОК, входящий в группу Ferrexpo) потратил более 100,4 млн грн (свыше $3,8 млн) по следующим направлениям: образовательные и спортивные программы - более 41, 6 млн грн (более $1,6 млн), поддержка городской инфраструктуры - свыше 32,2 млн грн (свыше $1,2 млн), финансовая поддержка уязвимых слоев населения - свыше 22,3 млн грн (свыше $0,8 млн), помощь больницам и медицинское оборудование - более 4,3 млн грн (свыше $0,2 млн).

Белановский ГОК (Ferrexpo Belanovo Mining, FBM, БГОК, входящий в группу Ferrexpo) потратил свыше 6,5 млн грн (свыше $0,25 млн), из которых большую часть выделил на поддержку инфраструктуры - свыше 4,6 млн грн (свыше $0,2 млн).

Справка о компании:

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, применяемых в производстве стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОКИ. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,11% акций Полтавского ГОКА и 100% акций Еристовского ГОКА.

В 2017 году компания произвела 10,4 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также из Японии, Тайваня, Южной Кореи и Китая. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO.