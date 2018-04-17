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Первого президента Румынии Илиеску обвинили в преступлениях против человечности


фото: rfi
Бывшему президенту Румынии Иону Илиеску объявили обвинение в насильственном подавлении протестов шахтеров в 1990 году

Об этом сообщает "Укринформ".

Недавно президент Румынии Клаус Йоганнис удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о начале уголовного преследования в отношении бывших руководителей - экс-президента Йон Илиеску, бывшего премьера Петра Романа и экс-вице-премьера Джелу-Войкана Войкулеску. Все трое обвиняются в насильственном подавлении протестов шахтеров в июне 1990 года. В результате столкновений между манифестантами и представителями Вооруженных сил Румынии, четыре человека погибли, а около 1,5 тысячи получили травмы и огнестрельные ранения.

Бывшие президент Илиеску написал в своем блоге, что его “не удивило решение президента Клауса Йоханниса, который дал разрешение на начало процедуры уголовного преследования", однако это решение, по его словам, "не вписывается в законодательные рамки”.

В результате 17 апреля экс-президента Румынии вызвали в Генеральную прокуратуру, где ему официально объявили обвинения в преступлениях против человечности

После оглашения обвинения он не сделал никаких заявлений для прессы.

Йон Илиеску был президентом Румынии с 1990-го по 1996-й и с 2000-го по 2004-й годы. Сейчас ему 88 лет.

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