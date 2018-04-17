 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Осужденный в Крыму политзаключенный Балух голодает почти месяц. МИД требует допуска украинских врачей


фото: krymr.org
Министерство иностранных дел Украины требует допустить украинских врачей к незаконно осужденному в оккупированном Россией Крыму активисту Владимиру Балуху, который продолжает голодовку в знак протеста

Об этом сообщила в Twitter спикер МИДА Марьяна Беца.

"Продолжает голодовку В. Балух, незаконно осужденный за украинский флаг. Требуем допустить украинских врачей к нему", - написала Беца.

  • Напомним, утром 8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.
  • Во время судебного заседания 15 января Балух произнес свою последнюю речь. Во время нее он заявил, что дело против него - политическое преследование за его убеждения.
  • 16 января Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн).
  • 19 марта 2017 года Балух объявил бессрочную голодовку.
  • Депутаты Верховной Радии просят политзаключенного Балуха прекратить голодовку, опасаясь за его жизнь.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 апреля, 2018 вторник

16 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

17 апреля, 2018 вторник

16 апреля, 2018 понедельник

15 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать