Осужденный в Крыму политзаключенный Балух голодает почти месяц. МИД требует допуска украинских врачей
17 апреля, 2018, 10:56
Министерство иностранных дел Украины требует допустить украинских врачей к незаконно осужденному в оккупированном Россией Крыму активисту Владимиру Балуху, который продолжает голодовку в знак протеста
Об этом сообщила в Twitter спикер МИДА Марьяна Беца.
"Продолжает голодовку В. Балух, незаконно осужденный за украинский флаг. Требуем допустить украинских врачей к нему", - написала Беца.
Продолжает голодовку В.Балух, незаконно осужденный за украинский флаг. Требуем допустить укр. врачей к нему pic.twitter.com/1m2CDQaXmL— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 17 апреля 2018 г.
- Напомним, утром 8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.
- Во время судебного заседания 15 января Балух произнес свою последнюю речь. Во время нее он заявил, что дело против него - политическое преследование за его убеждения.
- 16 января Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн).
- 19 марта 2017 года Балух объявил бессрочную голодовку.
- Депутаты Верховной Радии просят политзаключенного Балуха прекратить голодовку, опасаясь за его жизнь.
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