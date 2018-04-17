NYT и New Yorker наградили премией за разоблачение Вайнштайна
Об этом пишет ВВС.
Это повлекло движение #MeToo, которое имело целью распространять информацию о проблеме сексуальных домогательств во многих отраслях.
The New York Times разделил еще одну премию из The Washington Post благодаря освещению вероятного вмешательства России в президентские выборы в 2016 году.
Пулитцеровская премия является самой престижной наградой в американской журналистике.
В начале октября в The New Yorker и The New York Times вышли статьи о многочисленных жалобах женщин на домогательства со стороны известного продюсера. Это вызвало волну признаний и новых секс-скандалов с другими известными людьми.
10 октября 2017 года он был вынужден покинуть собственную компанию The Weinstein Company, которую он создал вместе со своим братом Бобом, из-за секс-скандала.
Власти Франции лишили его ордена Почетного легиона, а члены Американской киноакадемии исключили продюсера со своего состава.
В начале ноября секс-скандал разразился и вокруг Кевина Спейси - после обвинений со стороны актера Энтони Реппа в домогательствах в 1986 году, когда Репп был несовершеннолетним.
За это актер лишился контракта с Netflix, а сервис прекратил съемки сериала "Карточный домик".
Кроме Реппа в домогательствах актера обвинили еще несколько человек, среди которых режиссер-документалист Тони Монтана бармен из Великобритании Дэниэл Билл и актер Роберто Кавазос.
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