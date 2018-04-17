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Новая украинская певица. Alina Pash дебютировала с песней BITANGA с закарпатским говором

Украинская певица Alina Pash презентовала свою первую песню BITANGA и клип к ней

Видео опубликовали на YouTube-канале певицы.

В новой композиции Alina Pash объединила хип-хоп, элементы поп-музыки и этно-мотивы. В песне также есть закарпатский говор, поэтому разобрать все слова песни удастся не всем.

"Битанга" означает "хулиган, хулиган".

"Так меня называл мой дедушка. Мне пытались навязать образ принцессы, но я - другая. Пацанка из образцовой семьи. Помню, как дедушка злился: я воровала тыквы с соседних полей, чтобы делать чучела, а он кричал: Битанга! Мамку ты сладкую!" - делится Алина.

В видео девушка раскрывает образ битанги. Чтобы сделать его ярче, на голове певицы появляются странные головные уборы. Стилист Валерий Топал собирал их прямо на Алине. Для этого он использовал брюки, кофты, куски ткани и цветы, которые росли на локациях.

Клип снял режиссер Гена Трунов.

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