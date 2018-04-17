На Донетчине в шахте произошел взрыв, 7 человек пострадали
17 апреля, 2018, 09:20
В Донецкой области на шахте "Покровская" поздно вечером произошел взрыв воздушно-метановой смеси, в результате которого пострадало 7 горняков
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
"16 апреля в 23:00 в пгт Удачное Покровского р-на на шахте "Покровская" ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", на горизонте 470 м, во 2-й южной лаве блока 7 произошел взрыв воздушно-метановой смеси, в результате которого пострадало 7 горняков. Погибших нет. Пострадавших госпитализировали в больницы г. Краматорска и г. Мирнограда", - говорится в сообщении.
К аварийно-спасательным работам привлечены 6 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.
- 80% источников питьевой воды на оккупированных территориях Донбасса уже не пригодны к использованию в связи с высокой минерализацией
Читайте также
-
-
13 апреля, 2018 Виталий Портников: мы обманули "совок"
-
-
-
Читайте также
-
13 апреля, 2018 Виталий Портников: мы обманули "совок"
-
-