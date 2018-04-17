На Донетчине в шахте произошел взрыв, 7 человек пострадали

"16 апреля в 23:00 в пгт Удачное Покровского р-на на шахте "Покровская" ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", на горизонте 470 м, во 2-й южной лаве блока 7 произошел взрыв воздушно-метановой смеси, в результате которого пострадало 7 горняков. Погибших нет. Пострадавших госпитализировали в больницы г. Краматорска и г. Мирнограда", - говорится в сообщении.

К аварийно-спасательным работам привлечены 6 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.