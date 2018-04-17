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Минкульт создаст онлайн-платформу для охраны исторических памятников

В Украине создадут платформу для охраны недвижимых исторических памятников, доступ к которой будут иметь все украинцы

Об этом сообщил глава управления Министерства культуры Украины Александр Епифанов, передает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

В Украине создадут специальное компьютерное обеспечение для специалистов по охране культурного наследия. Отмечается, что доступ к порталу будут иметь и обычные жители страны. С помощью электронной платформы они будут подавать предложения о внесении той или иной достопримечательности в государственный реестр.

"Мы создадим масштабную коммуникационную платформу. Она будет содержать реестр памятников истории и культуры. Пользоваться программой смогут и обычные граждане. Они будут сообщать о необходимости обратить внимание на тот или иной объект. Мы будем устанавливать четкие сроки, в которые соответствующий орган сможет среагировать на обращение пользователя ", - рассказал Александр Епифанов.

Планируется, что на портале расширить государственный реестр смогут все желающие. Например, предложить внести в список памятников здание из своего родного села. Если заявку одобрят, объект будут защищать и ухаживать за сохранностью его подлинности.

Информационная платформа пригодится и специалистам по охране культурного наследия. Они смогут вносить изменения в государственный реестр памятников в режиме онлайн. Ранее эта процедура была забюрократизированной. Создание электронной платформы значительно ускорит и осовременит ее.

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