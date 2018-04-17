 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

МВФ прогнозирует ухудшение ВВП Украины в 2019 году


фото: lb.ua
Международный валютный фонд сохранил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на уровне 3,2%, однако ухудшил прогноз на 2019 год до 3,3 % с 4%

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Прогноз среднегодовой инфляции в 2018 году ухудшился на четыре процентных пункта - до 11%. В 2019 году МВФ ожидает, что среднегодовая инфляция будет на уровне 8%.

Также, Фонд ухудшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса на 2018 год - до 3,7% с 3% ВВП, на 2019 год - до 3,5% с 3% ВВП.

Однако Всемирный банк оставил без изменений прогноз роста экономики Украины в 2018-2019 годах на уровне 3,5% и 4% соответственно. Но этот прогноз экономического роста в 2018 году предусматривает реализацию Украиной отложенных реформ в ближайшие месяцы. Если ожидаемые реформы не будут осуществлены - то экономический рост может замедлиться почти на 2%.

НБУ прогнозирует ускорение роста ВВП в 2018 году до 3,4% с 2,5% в 2017 году, а в 2018-2019 годах замедление до 2,9%.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 апреля, 2018 вторник

больше новостей

17 апреля, 2018 вторник

16 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать