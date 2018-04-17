МВФ прогнозирует ухудшение ВВП Украины в 2019 году

17 апреля, 2018, 17:02

Международный валютный фонд сохранил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на уровне 3,2%, однако ухудшил прогноз на 2019 год до 3,3 % с 4%

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Прогноз среднегодовой инфляции в 2018 году ухудшился на четыре процентных пункта - до 11%. В 2019 году МВФ ожидает, что среднегодовая инфляция будет на уровне 8%.

Также, Фонд ухудшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса на 2018 год - до 3,7% с 3% ВВП, на 2019 год - до 3,5% с 3% ВВП.

Однако Всемирный банк оставил без изменений прогноз роста экономики Украины в 2018-2019 годах на уровне 3,5% и 4% соответственно. Но этот прогноз экономического роста в 2018 году предусматривает реализацию Украиной отложенных реформ в ближайшие месяцы. Если ожидаемые реформы не будут осуществлены - то экономический рост может замедлиться почти на 2%.

НБУ прогнозирует ускорение роста ВВП в 2018 году до 3,4% с 2,5% в 2017 году, а в 2018-2019 годах замедление до 2,9%.