Монета в 10 гривен: Нацбанк выпустил памятную валюту к юбилею ВМФ Украины
Об этом сообщается на сайте НБУ.
На аверсе монеты — малый государственный герб Украины, стилизованный флаг МВФ Украины начала 20 века и силуэт военного корабля на волнах. Также на лицевой стороне изображена вертикальная надпись “Украина”, год чеканки и номинал — 10 гривен.
На реверсе — надпись 100 на фоне стилизованных войск, в нулях — роза ветров и трезубец, наложенный на якорь. По обеим сторонам — даты 1918 и 2018, сверху и снизу — надпись “Создание Украинского военно-морского флота”.
ВМФ Украины был создан в начале 1918 года. Тогда Центральная Рада приняла ряд военно-морских законов, среди них “Временный закон о флоте”. Позже, 29 апреля командующий Черноморским флотом адмирал Саблин, учитывая настроения моряков, объявил весь Черноморский флот в Севастополе и Крыму флотом УНР и приказал поднять украинский флаг.
- Напомним, Нацбанк 14 марта в НБУ представил новые монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн и анонсировал отказ от мелких копеек
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