Монета в 10 гривен: Нацбанк выпустил памятную валюту к юбилею ВМФ Украины

17 апреля, 2018, 18:44

10-гривневая монета посвящена 100-летию Украинского военно-морского флота и будет введена в обращение 18 апреля

Об этом сообщается на сайте НБУ.

На аверсе монеты — малый государственный герб Украины, стилизованный флаг МВФ Украины начала 20 века и силуэт военного корабля на волнах. Также на лицевой стороне изображена вертикальная надпись “Украина”, год чеканки и номинал — 10 гривен.

На реверсе — надпись 100 на фоне стилизованных войск, в нулях — роза ветров и трезубец, наложенный на якорь. По обеим сторонам — даты 1918 и 2018, сверху и снизу — надпись “Создание Украинского военно-морского флота”.

ВМФ Украины был создан в начале 1918 года. Тогда Центральная Рада приняла ряд военно-морских законов, среди них “Временный закон о флоте”. Позже, 29 апреля командующий Черноморским флотом адмирал Саблин, учитывая настроения моряков, объявил весь Черноморский флот в Севастополе и Крыму флотом УНР и приказал поднять украинский флаг.