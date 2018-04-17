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Мэр Броваров навыписывал сам себе премий на 14 админпротоколов, - НАПК

Игорь Сапожок
Игорь Сапожок
фото: brovary.net.ua
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разоблачило городского главу Броваров Киевской области Игоря Сапожко в назначении премий самому себе

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Игорь Сапожко, будучи лицом, уполномоченным на выполнение функций местного самоуправления, и осознавая существование частного интереса в реализации своих полномочий, не уведомил Национальное агентство о реальном конфликте интересов, подписав распоряжение об установлении надбавок к должностному окладу Броварского городского головы", - говорится в сообщении.

Агентство направило в суд 14 протоколов об административных правонарушениях в отношении конфликта интересов.

Чиновнику могут назначить штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов за неуведомление НАПК об имеющемся конфликте интересов, а также штраф от 200 до 400 необлагаемых минимумов за действия или принятие решений в условиях конфликта интересов.

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