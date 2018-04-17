Мем "ожидание - реальность" столетней давности. Художница нашла его в комиксе
17 апреля, 2018, 11:41
Художница из Канады нашла "старый мем" в комиксе 1921 года
Она опубликовала иллюстрацию в Twitter.
Художница под ником Ida нашла карикатуру в журнале, который выпустили в 1921 году. Она напомнила женщине мем "Ожидание - реальность".
На иллюстрации — два человека в костюме. Под первой частью написали "Как ты думаешь, что ты выглядишь, когда тебя снимают со вспышкой". А под второй частью картинки показали реальность и подписали: "Как ты выглядишь на самом деле".
Мем столетней давности показали в сатирическом издании Judge, который выпускали в США с 1881 по 1947 года. В нем часто публиковали политические и нейтральные шуточные картинки.
this comic strip from 1921 is really relatable to this day pic.twitter.com/DXCpl923Iy— wida (@YoRHaw) 15 апреля 2018 г.
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