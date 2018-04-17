Литва вручила ноту России из-за нарушения границы

17 апреля, 2018, 20:02

МИД Литовской республики вручило посольству России ноту в связи с нарушением государственной границы российскими пограничниками

Об этом сообщает Укринформ.

"МИД в ноте призывает Российскую Федерацию предоставить объяснения в связи с этим инцидентом и обеспечить, что в будущем такие нарушения не повторятся", - подчеркивает министерство Литвы.

Инцидент произошел в понедельник - российское пограничное патрульное судно в течение около двух минут находилось в территориальных водах Литвы.

Во вторник литовские пограничники сообщили, что в понедельник, в 16.31 в Куршском заливе, за полтора километра от берега, был замечен объект, который на 40 метров углубился в территориальные воды Литвы. Установлено, что это пограничное судно РФ на воздушной подушке. По предварительным данным, плавательное средство иностранного государства нарушило границу при осуществлении поворотного маневра. По факту нарушения границы начато досудебное расследование.