Коломойский рассказал, кого будет поддерживать на президентских выборах

17 апреля, 2018, 19:03

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что не имеет договоренностей с будущими кандидатами в президенты, однако точно не будет поддерживать Петра Порошенко

Об этом передает "Радио Свобода".

Во время интервью Коломойский отметил, что на выборах поддержит всех, кроме действующего президента Петра Порошенко.

"Любого достойного кандидата, кроме Порошенко", - заявил бизнесмен.

Он также добавил, что не имеет никаких договоренностей с кем-то из кандидатов.

"Ни с кем нет (договоренностей). А я и кандидатов пока не видел", - пояснил Коломойский.