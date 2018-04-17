КГГА назвала виновных в ямах на дорогах столицы. Список бракоделов

17 апреля, 2018, 18:23

Советник мэра Киева обнародовал “Черный список” непорядочных подрядчиков по ремонту межквартальных проездов

Об этом сообщил народный депутат и советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец в Facebook.

"Как и обещал, публикую первую часть списка предприятий и ФИО директоров, которые некачественно выполнили ремонт дорожного покрытия по межквартальных проездах. Эти предприятия обязаны в кратчайший срок осуществить гарантийный ремонт. Если подрядчик откажется исправить проблемы, его ждет уголовная ответственность. Все претензии им переданы”, - говорится в сообщении.

Перечень подрядчиков по межквартальных проездам, к которым есть претензии:

1) ООО "ВЕСТ БИЛДИНГ ГРУПП” - директор Рогачев Юрий Владимирович, адрес капитального ремонта Подольский район, ул. Василия Порика 5, 7а, 9, 11в. Стоимость работ по данному объекту - 226 669 грн.

2) ООО "ВЕСТ БИЛДИНГ ГРУПП" - директор Рогачев Юрий Владимирович, адрес капитального ремонта Подольский район, ул. Правды 80, 80а, 80в. Стоимость работ по данному объекту - 412 430 грн.

3) ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ - ВР" - директор Вертецкий Виктор Анатольевич, адрес капитального ремонта Святошинский район ул. Академика Вернадского 5/19. Стоимость работ по данному объекту - 295 589 грн.

4) ООО "ВЕСТ БИЛДИНГ ГРУПП" - директор Рогачев Юрий Владимирович, адрес капитального ремонта Подольский район, ул. Правды 92, 94, 96, 96а. Стоимость работ по данному объекту - 396 180 грн.

5) ООО "КИЕВШЛЯХБУД" - директор Ращупкин Александр Александрович, адрес капитального ремонта Оболонский район ул. Маршала Малиновского 3-5. Стоимость работ по данному объекту - 402 338 грн.

6) ООО "АСФАЛЬТ-МАСТЕР" - директор Самофал Валерий Васильевич, адрес капитального ремонта Подольский район ул. Краснопольская д. № 21 - 23/17. Стоимость работ по данному объекту - 549 283 грн.

Во всех случаях горе-подрядчиков обвиняют в несоблюдении норм ремонта и не соответствии коэффициента уплотнения асфальтобетона государственным строительным нормам.