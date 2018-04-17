Google запустил "тетрис со слов" на базе искусственного интеллекта
17 апреля, 2018, 12:55
Лаборатория Google Research запустила две мини-игры - Talk to Books и Semantris, которые работают на базе искусственного интеллекта, который занимается обработкой природного языка
Об этом пишет Engadget.
Технология Talk to Books обрабатывает запросы пользователя в поисковых системах и находит на них ответ в книгах, загруженных в онлайн-библиотеки Google.
С помощью Semantris Google также тестирует искусственный интеллект. В этой игре нейросеть распознает смысл отдельных слов и находит семантически похожие. Сама игра Semantris представляет собой аналог тетриса, но вместо сходства по форме необходимо собирать фигуры из смысловых блоков.
С помощью Semantris компания, вероятно, продолжит обучение векторных моделей для нейросети искусственного интеллекта. Издание отмечает, что также компания поступила, когда выпустила для пользователей игру Quick, Draw!
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