Германия выделит Украине 9 млн евро на жилье для переселенцев

17 апреля, 2018, 18:45

Украина получит от Германии грант на 9 млн евро на создание жилья для внутренне перемещенных лиц

Об этом сообщает Правительственный портал.

19 апреля состоится подписание Финансового и проектного соглашения между Кабинетом Министров Украины, Украинским фондом социальных инвестиций (УФСИ) и представителем банка KfW на сумму 9 млн евро.

"Эти средства будут направлены на создание жилья для внутренне перемещенных лиц в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях, а также подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей”, - говорится в сообщении.

При подписании Соглашения будут участвовать министр социальной политики Украины Андрей Рева, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Эрнст Райхель и директор бюро KfW в Украине Лутц Хорн-Хааке.