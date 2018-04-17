Германия выделит Украине 9 млн евро на жилье для переселенцев
17 апреля, 2018, 18:45
Украина получит от Германии грант на 9 млн евро на создание жилья для внутренне перемещенных лиц
Об этом сообщает Правительственный портал.
19 апреля состоится подписание Финансового и проектного соглашения между Кабинетом Министров Украины, Украинским фондом социальных инвестиций (УФСИ) и представителем банка KfW на сумму 9 млн евро.
"Эти средства будут направлены на создание жилья для внутренне перемещенных лиц в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях, а также подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей”, - говорится в сообщении.
При подписании Соглашения будут участвовать министр социальной политики Украины Андрей Рева, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Эрнст Райхель и директор бюро KfW в Украине Лутц Хорн-Хааке.
- В январе Кабмин увеличил выплаты внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.
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