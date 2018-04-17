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Германия выделит Украине 9 млн евро на жилье для переселенцев


фото: nv.ua
Украина получит от Германии грант на 9 млн евро на создание жилья для внутренне перемещенных лиц

Об этом сообщает Правительственный портал.

19 апреля состоится подписание Финансового и проектного соглашения между Кабинетом Министров Украины, Украинским фондом социальных инвестиций (УФСИ) и представителем банка KfW на сумму 9 млн евро.

"Эти средства будут направлены на создание жилья для внутренне перемещенных лиц в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях, а также подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей”, - говорится в сообщении.

При подписании Соглашения будут участвовать министр социальной политики Украины Андрей Рева, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Эрнст Райхель и директор бюро KfW в Украине Лутц Хорн-Хааке.

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