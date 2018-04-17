Еврокомиссия рекомендует открыть переговоры о вступлении с Албанией и Македонией

Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

"Еврокомиссия решила открыть переговоры о вступлении с Албанией и Бывшей Югославской Республикой Македония. Западные Балканы станут частью крепкого и стабильного ЕС", - сказала Могерини.

Она отметила, для того, чтобы перспектива для вступления стала реальностью, страны должны признать приоритетными реформы в основных сферах верховенства права, прав человека, демократических институтов и реформы государственного управления, а также экономического развития и конкурентоспособности всех областей, где все еще сохраняются структурные недостатки.

"Сегодняшний шаг вперед для Македонии и Албании является шагом вперед для всего региона Западных Балкан. Наше стратегическое направление и участие дают практический прогресс и выгоды для людей региона. Однако работа над реформами и модернизацией нужно продолжать, в интересах партнеров и ЕС", - сказала Могерини.

Отметим, что среди балканских стран переговоры о вступлении в ЕС уже ведутся с Сербией (с 2014 года) и Черногорией (с 2012 года).

Босния и Герцеговина ждет предоставления ей статуса кандидата с февраля 2016 года.

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Как известно, 6 февраля Еврокомиссия одобрила долгожданную стратегию в отношении Западных Балкан, направленную на то, чтобы придать новый импульс интеграции в ЕС и ускорить домашнюю работу, которую должны выполнить шесть стран для вступления в блок.

В стратегии говорится о том, что к 2025 году ЕС "может быть больше 27 государств", "но динамика движения государств Западных Балкан на пути к ЕС будет зависеть от их собственных заслуг, их скорости и от конкретных достигнутых ими результатов".