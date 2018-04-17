Экс-министру юстиции Лавриновичу вручили обвинение в захвате власти

17 апреля, 2018, 18:03

Во вторник, 17 апреля, ГПУ вручила обвинительный акт экс-министру юстиции времен президентства Виктора Януковича Александру Лавриновичу

Об этом сообщил адвокат Лавриновича Евгений Солодко, передает "Украинская правда".

Солодко отметил, что пока не знает, когда обвинение направят в суд.

"Его будет отправлять прокурор. От нас это не зависит. В какой суд, мы пока не знаем", - сказал Солодко.

По словам адвоката, позиция стороны защиты, поскольку ранее была подкреплена решением Апелляционного суда, который освободил Лавриновича из-под стражи.

Солодко отметил, что Лавринович сейчас находится в Киеве и работает в обычном режиме".