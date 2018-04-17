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Экс-министру юстиции Лавриновичу вручили обвинение в захвате власти


фото: Радіо Свобода
Во вторник, 17 апреля, ГПУ вручила обвинительный акт экс-министру юстиции времен президентства Виктора Януковича Александру Лавриновичу

Об этом сообщил адвокат Лавриновича Евгений Солодко, передает "Украинская правда".

Солодко отметил, что пока не знает, когда обвинение направят в суд.

"Его будет отправлять прокурор. От нас это не зависит. В какой суд, мы пока не знаем", - сказал Солодко.

По словам адвоката, позиция стороны защиты, поскольку ранее была подкреплена решением Апелляционного суда, который освободил Лавриновича из-под стражи.

Солодко отметил, что Лавринович сейчас находится в Киеве и работает в обычном режиме".

  • Напомним, 6 сентября 2017 года ГПУ сообщила о подозрении по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины экс-президенту Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти. Речь шла об изменении формы государственного правления с парламентско-президентской на президентско-парламентскую без согласования с Верховной Радой.
  • Лавринович заявляет, что изменения к Конституции были не нарушением, а исполнением функциональных обязанностей.
  • 15 сентября Лавринович был арестован на 2 месяца.
  • ГПУ считает, что существует риск воздействия Лавриновича на другого фигуранта дела - экс-заместителя министра юстиции Владимира Богатыря.
  • 27 сентября Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу адвоката экс-министра юстиции Александра Лавриновича и отменил решение Печерского райсуда о мере пресечения в виде ареста.
  • ГПУ считает вероятность побега Лавриновича крайне высокой.
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