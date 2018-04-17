Экс-министр юстиции времен Ющенко Роман Зварыч стал депутатом Рады от БПП

17 апреля, 2018, 11:45

Во вторник, 17 февраля, в Верховной Раде принес присягу народный депутат Роман Зварыч, который при президентстве Виктора Ющенко работал министром юстиции в правительствах Юлии Тимошенко и Виктора Януковича

Об этом сообщает "Украинская правда".

Зварыч стал депутатом от фракции партии Блок Петра Порошенко. Он пришел на место Валерия Пацкана - новоизбранного главы Счетной палаты.

Ранее, в 1998 году, Зварыч стал народным депутатом от блока "Наша Украина".

Министром юстиции в правительстве Тимошенко он работал с февраля по сентябрь 2005 года, в правительстве Януковича с августа по ноябрь 2006 года.