Брюссель и Берлин обещают сохранить транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2"
Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по делам энергетического союза Марош Шефчович, передает Укринформ.
На пресс-конференции вице-президент Еврокомиссии напомнил, что несмотря на сложные условия в последние годы, последние зимы Украина смогла надежным образом прокачать 97 млрд кубометров газа, что стало новым рекордом.
"Это подтверждает, что транзит работает хорошо, он имеет стратегическое значение для обеспечения газом не только такой большой страны, как Украина, но и Центральной и Восточной Европы. И наш приоритет - сделать так, чтобы и в дальнейшем транзит был сохранен", - заявил Шефчович.
Он также напомнил. что "Северный поток-2" могут построить, если он будет строиться по тем же правилам, что и все остальные в ЕС.
"Лучший способ урегулировать все правовые и политические чувствительные моменты - переговоры, в ходе которых мы сможем найти решение всех проблем", - считает Шефчович.
Он отметил, что 2019 год, когда заканчивается украинско-российский газовый контракт, приближается, и надо придать политический импульс, в частности, посредством встреч на высоком уровне, чтобы простимулировать всех – украинцев, россиян, ЕК - начать очень интенсивную работу над тем, чтобы преодолеть все неувязки.
- Напомним, Германия разрешила строить 55 км российского "Северного потока-2" в своих территориальных водах.
- В ЕС одобрили изменения в законодательстве, которые позволят контролировать газопровод в обход Украины.
- Дания приняла закон, который может помешать строительству "Северного потока-2".
- Польша планирует построить собственный газопровод к Дании по дну Балтийского моря.
- Канцлер Ангела Меркель считает, что строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию не угрожает энергетической безопасности Европы.
- Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в случае завершения российского проекта строительства газопровода "Северный поток-2" Европа должна быть готова к отключениям газа.
- США выступают против "Северного потока-2" и предполагают введение санкций.
- Комитет Европарламента по энергетике поддержал "газовые" изменения, которые помешают строительству "Северного потока-2".
- Германия разрешила строительство 30 км российского газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне.
- В Еврокомиссии заявили, что не поддержат "Северный поток-2".
- Финляндия разрешила России строить "Северный поток-2".
- США предлагают Европе газ вместо российского "Северного потока-2".
- Министр экономики Германии поддержал "Северный поток-2".
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