Брюссель и Берлин обещают сохранить транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2"

17 апреля, 2018, 20:17

Брюссель и Берлин обещают гарантировать транзит газа через Украину после строительства газопровода "Северный поток-2"

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по делам энергетического союза Марош Шефчович, передает Укринформ.

На пресс-конференции вице-президент Еврокомиссии напомнил, что несмотря на сложные условия в последние годы, последние зимы Украина смогла надежным образом прокачать 97 млрд кубометров газа, что стало новым рекордом.

"Это подтверждает, что транзит работает хорошо, он имеет стратегическое значение для обеспечения газом не только такой большой страны, как Украина, но и Центральной и Восточной Европы. И наш приоритет - сделать так, чтобы и в дальнейшем транзит был сохранен", - заявил Шефчович.

Он также напомнил. что "Северный поток-2" могут построить, если он будет строиться по тем же правилам, что и все остальные в ЕС.

"Лучший способ урегулировать все правовые и политические чувствительные моменты - переговоры, в ходе которых мы сможем найти решение всех проблем", - считает Шефчович.

Он отметил, что 2019 год, когда заканчивается украинско-российский газовый контракт, приближается, и надо придать политический импульс, в частности, посредством встреч на высоком уровне, чтобы простимулировать всех – украинцев, россиян, ЕК - начать очень интенсивную работу над тем, чтобы преодолеть все неувязки.