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Бриедис готов заменить Усика в бою с Гассиевым


фото: boxingscene
Латвиец Майрис Бриедис готов заменить украинца Александра Усика в бою против россиянина Мурата Гассиева

Об этом Бриедис написал в Instagram.

"Александр, ты себя хорошо чувствуешь? Я очень! Желаю тебе скорейшего выздоровления, а если что, то я готов заменить тебя в финале!" - написал латвиец, которого Усик победил в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии.

Майрис Бриедис является официальным запасным на финальный поединок WBSS в тяжелом весе.

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