Бриедис готов заменить Усика в бою с Гассиевым
17 апреля, 2018, 13:58
Латвиец Майрис Бриедис готов заменить украинца Александра Усика в бою против россиянина Мурата Гассиева
Об этом Бриедис написал в Instagram.
"Александр, ты себя хорошо чувствуешь? Я очень! Желаю тебе скорейшего выздоровления, а если что, то я готов заменить тебя в финале!" - написал латвиец, которого Усик победил в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии.
Майрис Бриедис является официальным запасным на финальный поединок WBSS в тяжелом весе.
- Сегодня Усик заявил, что он не сразится с Муратом Гассиевым в России.
- Финальный бой WBSS в тяжелом весе (до 90,7 кг) между чемпионом мира WBO и WBC Александром Усиком и обладателем титулов IBF и WBA Муратом Гассиевым, должен был состояться 11 мая в городе Джидда, что в Саудовской Аравии.
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12 апреля организатор WBSS Калле Зауэрланд сообщил, что поединок перенесен на лето.
- Поединок между Усиком и Гассиевым был перенесен с 11 мая на лето из-за травмы локтя украинца.
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Александр Усик в полуфинале WBSS победил по очкам латыша Майриса Бриедиса и отобрал у него титул WBC.
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Мурат Гассиев в 1/2 финала серии нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса.
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