Более тысячи медучреждений присоединились к программе "Доктор для каждой семьи", - Супрун
Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает “РБК-Украина".
"За 20 месяцев мы смогли многое. 1088 медицинских учреждений за две недели присоединились к программе по избранию врачей, например. Мы создали программу "Доступные лекарства". Более 15 млн рецептов было выдано на лекарства пациентам. Мы и дальше обсуждаем, что будем делать следующие 20 месяцев",- сообщила Супрун.
Врач отметила, что сейчас ведется подписание деклараций с врачами.
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"Никогда нет достаточно средств для здравоохранения во всем мире. Мы можем помочь с дорогостоящими лекарствами, а для тех, кто нуждается в комплексных лекарствах, мы сейчас можем выходить на мировой рынок и закупать больше. Наши регионы не дают нам точной статистики. Закупка и доставка лекарств не делается за один бюджетный уровень во всем мире", - подытожила она.
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- Напомним, 2 апреля в Украине стартовала национальная кампания по выбору врачей "Доктор для каждой семьи".
- Супрун рассказала, как выбрать семейного врача и подписать с ним декларацию.
- В результате за первый день медреформы 12 тысяч украинцев выбрали семейного врача.
- По словам и.о. министра здравоохранения, врач первичного звена медицинской помощи максимально сможет зарабатывать до 100 тысяч гривен в месяц.
- 7 апреля стало известно, что за первую неделю программы "Доктор для каждой семьи" более 150 тысяч украинцев нашли врачей, с которыми подписали декларации.
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