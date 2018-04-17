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Более тысячи медучреждений присоединились к программе "Доктор для каждой семьи", - Супрун

За 2 недели 1088 медицинских заведений присоединились к программе "Доктор для каждой семьи"

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает “РБК-Украина".

"За 20 месяцев мы смогли многое. 1088 медицинских учреждений за две недели присоединились к программе по избранию врачей, например. Мы создали программу "Доступные лекарства". Более 15 млн рецептов было выдано на лекарства пациентам. Мы и дальше обсуждаем, что будем делать следующие 20 месяцев",- сообщила Супрун.

Врач отметила, что сейчас ведется подписание деклараций с врачами.

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"Никогда нет достаточно средств для здравоохранения во всем мире. Мы можем помочь с дорогостоящими лекарствами, а для тех, кто нуждается в комплексных лекарствах, мы сейчас можем выходить на мировой рынок и закупать больше. Наши регионы не дают нам точной статистики. Закупка и доставка лекарств не делается за один бюджетный уровень во всем мире", - подытожила она.

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