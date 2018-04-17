Боевики стреляют по Зайцевому из тяжелой артиллерии
17 апреля, 2018, 14:42
Российские наемники обстреливают населенный пункт Зайцево Донецкой области со ствольной артиллерии больших калибров, запрещенных Минскими соглашениями
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Так, в течение суток 16 апреля оккупанты 5 раз обстреляли Зайцево, выпустив почти три десятка 152-мм снарядов и столько же снарядов калибра 122 мм. Кроме того, террористы применяли 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие.
17 апреля захватчики совершили по защитникам Зайцевого почти полтора десятка выстрелов из артиллерийских систем калибра 152 мм.
- Напомним, 16 апреля российские боевики 52 раза обстреляли позиции ВСУ, в результате чего погиб один украинский военный, еще четверо пострадали.
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