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Боевики стреляют по Зайцевому из тяжелой артиллерии

Российские наемники обстреливают населенный пункт Зайцево Донецкой области со ствольной артиллерии больших калибров, запрещенных Минскими соглашениями

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, в течение суток 16 апреля оккупанты 5 раз обстреляли Зайцево, выпустив почти три десятка 152-мм снарядов и столько же снарядов калибра 122 мм. Кроме того, террористы применяли 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

17 апреля захватчики совершили по защитникам Зайцевого почти полтора десятка выстрелов из артиллерийских систем калибра 152 мм.

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