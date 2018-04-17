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Боевики 21 раз обстреляли украинские позиции, один военный погиб


фото: Facebook
17 апреля российско-оккупационные войска осуществили 21 обстрел позиций Вооруженных Сил Украины, двое военных ранены, один погиб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В частности на Луганском направлении из запрещенной 152-мм артиллерии, стрелкового и снайперского оружия противник обстрелял наши укрепления вблизи Зайцевого. Кроме этого, из 120 мм минометов оккупанты вели огонь по оборонцах Троицкого, а из крупнокалиберных пулеметов - по защитникам Луганского.

На Донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия агрессор обстрелял наши позиции в районе Гнутового. Кроме этого, минометы калибра 82 мм и гранатометы противник применил по оборонцах Новотроицкого, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие - по защитникам Авдеевки и Шахты "Бутовка", а из вооружения БМП - под Павлополем. Также под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали наши позиции вблизи Водяного, а из стрелкового оружия – в районе Опытного и Широкиного.

К сожалению, вследствие вражеского огня один украинский защитник погиб. Еще двое наших воинов получили ранения. Пострадавших военнослужащих доставили в лечебных учреждений, им оказана необходимая медицинская помощь.

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