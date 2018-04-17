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Беженцы-мусульмане из Мьянмы, антирасистские протесты в США. Какие снимки получили Пулитцеровскую премию-2018

Пулитцеровскую премию получили американец Райан Келли и коллектив фотографов информагентства Reuters

Фото опубликовали на сайте премии.

В категории "Новостная фотография" победил Райан Келли. Он стал лауреатом благодаря снимку, который сделал во время антирасистской акции в штате Вирджиния.

Тогда автомобиль въехал в толпу на высокой скорости. В результате один человек погиб, и еще 19 получили ранения. Фотограф поймал момент столкновения авто с людьми.

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А категории "Редакционная история" лауреатом "Пулитцера" стал коллектив Reuters. Фотографы несколько месяцев документировали, как живут беженцы рохинджа. Они были вынуждены бежать из Мьянмы из-за того, что их преследовали.

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