Беженцы-мусульмане из Мьянмы, антирасистские протесты в США. Какие снимки получили Пулитцеровскую премию-2018

17 апреля, 2018, 12:22

Пулитцеровскую премию получили американец Райан Келли и коллектив фотографов информагентства Reuters

Фото опубликовали на сайте премии.

В категории "Новостная фотография" победил Райан Келли. Он стал лауреатом благодаря снимку, который сделал во время антирасистской акции в штате Вирджиния.

Тогда автомобиль въехал в толпу на высокой скорости. В результате один человек погиб, и еще 19 получили ранения. Фотограф поймал момент столкновения авто с людьми.

А категории "Редакционная история" лауреатом "Пулитцера" стал коллектив Reuters. Фотографы несколько месяцев документировали, как живут беженцы рохинджа. Они были вынуждены бежать из Мьянмы из-за того, что их преследовали.