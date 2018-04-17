Беженцы-мусульмане из Мьянмы, антирасистские протесты в США. Какие снимки получили Пулитцеровскую премию-2018
17 апреля, 2018, 12:22
Пулитцеровскую премию получили американец Райан Келли и коллектив фотографов информагентства Reuters
Фото опубликовали на сайте премии.
В категории "Новостная фотография" победил Райан Келли. Он стал лауреатом благодаря снимку, который сделал во время антирасистской акции в штате Вирджиния.
Тогда автомобиль въехал в толпу на высокой скорости. В результате один человек погиб, и еще 19 получили ранения. Фотограф поймал момент столкновения авто с людьми.
А категории "Редакционная история" лауреатом "Пулитцера" стал коллектив Reuters. Фотографы несколько месяцев документировали, как живут беженцы рохинджа. Они были вынуждены бежать из Мьянмы из-за того, что их преследовали.
- Ранее художница запустила проект, в котором использовала цвета Pantone и показала, что "белых" и "черных" не существует.
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