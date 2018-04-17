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Археологи нашли тысячелетний клад викингов на острове в Балтийском море

На немецком острове Рюген в Балтийском море археологи нашли сотни 1000-летних серебряных монет, кольца, жемчуг и браслеты, связанные с эпохой датского короля Харальда Гормсона
Об этом сообщает The Associated Press.

В январе двое археологов-любителей нашли одну серебряную монету в поле неподалеку села Шапрод. После этого государственная археологическая служба начала масштабные раскопки, во время которых обнаружили целые сокровища.

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"Это наибольшее количество таких монет в юго-восточной части Балтийского региона", - отметили в администрации федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.

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Археологи сообщили, что нашли около 100 серебряных монет, предположительно времен правления Харальда Гормсона, известного как Харальд I Синезубый, который жил в Х веке и ввел христианство в Дании.

Он был одним из последних королей викингов Дании и Норвегии.

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