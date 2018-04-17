Администрация Трампа хочет заменить американских военных в Сирии на арабских, – СМИ

17 апреля, 2018, 10:15

Администрация Дональда Трампа хочет заменить американских военных в Сирии на силы союзников на Ближнем Востоке

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как пишет издание, советник президента по вопросам нацбезопасности Джон Болтон недавно звонил главе разведки Египта Аббасу Камелю, чтобы узнать, согласится ли Каир на такое предложение.

Инициатива была принята одновременно с просьбой администрации к Саудовской Аравии, Катару и Объединенным Арабским Эмиратам выделить миллиарды долларов на восстановление северной Сирии. Кроме того, к этим странам обратились с просьбой отправить в Сирию войска.

По данным издания, действия США связаны с опасениями Трампа, что силы сирийской армии или другие группировки, участвующие в конфликте, могут захватить подконтрольную территорию США, если американские военные покинут регион.

Источники издания также отметили, что "арабские соединения", о которых идет речь, смогли бы сотрудничать с сирийскими курдами.

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