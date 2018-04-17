8 погибших, 18 раненых - В Кривом Роге произошло масштабное ДТП
17 апреля, 2018, 09:55
17 апреля около 6 утра в Кривом Роге произошла авария, в результате которой погибли восемь человек, 18 человек доставлены в больницу, из них четверо находятся в крайне тяжелом состоянии
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Днепропетровской области.
По данным полиции, на перекрестке столкнулись автомобиль Mazda, маршрутный микроавтобус и автобус, на котором ехали работники одного из предприятий (металлургический завод Arcelor – Mittal).
По данным местных СМИ, легковой автомобиль Mazda проезжал перекресток на желтый сигнал и врезался в маршрутку, которую ударом отбросило на встречную полосу под колеса рабочего автобуса с работниками металлургического завода.
По данным местного издания "Первый Криворожский" , число жертв уже достигло 10.
По факту трагедии полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ (“ДТП с последствиями”).
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