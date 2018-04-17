8 погибших, 18 раненых - В Кривом Роге произошло масштабное ДТП

17 апреля, 2018, 09:55

17 апреля около 6 утра в Кривом Роге произошла авария, в результате которой погибли восемь человек, 18 человек доставлены в больницу, из них четверо находятся в крайне тяжелом состоянии

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Днепропетровской области.

По данным полиции, на перекрестке столкнулись автомобиль Mazda, маршрутный микроавтобус и автобус, на котором ехали работники одного из предприятий (металлургический завод Arcelor – Mittal).

По данным местных СМИ, легковой автомобиль Mazda проезжал перекресток на желтый сигнал и врезался в маршрутку, которую ударом отбросило на встречную полосу под колеса рабочего автобуса с работниками металлургического завода.

По данным местного издания "Первый Криворожский" , число жертв уже достигло 10.

По факту трагедии полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ (“ДТП с последствиями”).