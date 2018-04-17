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46 депутатов Европарламента призвали бойкотировать ЧМ-2018 в России

46 депутатов Европейского парламента подписали письмо, где призвали страны ЕС бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018 в России

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter.

"46 членов Европейского парламента пока что подписали письмо, адресованное всем правительствам ЕС, с призывом к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира-2018 в России", - написал Джозвяк.

В письме отмечается, что использование химического оружия в британском городе Солсбери было последней каплей издевательства Путина над европейскими ценностями. Депутаты вспомнили бомбордировки школ, больниц и мирных территорий Сирии, жестокое вторжение в Украину, систематические хакерские атаки России, ее дезинформационную кампанию и вмешательство в выборы.

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