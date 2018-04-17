46 депутатов Европарламента призвали бойкотировать ЧМ-2018 в России
Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter.
"46 членов Европейского парламента пока что подписали письмо, адресованное всем правительствам ЕС, с призывом к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира-2018 в России", - написал Джозвяк.
В письме отмечается, что использование химического оружия в британском городе Солсбери было последней каплей издевательства Путина над европейскими ценностями. Депутаты вспомнили бомбордировки школ, больниц и мирных территорий Сирии, жестокое вторжение в Украину, систематические хакерские атаки России, ее дезинформационную кампанию и вмешательство в выборы.
46 members of the European Parliament have so far signed a letter addressed to all EU government urging a diplomatic boycott of the #WorldCup2018 in #Russia.#Ukraine #Syria #Crimea #Salisbury pic.twitter.com/tCplejGwN1— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 17 апреля 2018 г.
- В декабре депутат Европарламента от партии "зеленых" Ребекка Хармс призвала политиков и обычных зрителей бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.
- Впоследствии стало известно, что на период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 в оккупированном Крыму фан-зоны не будут действовать из-за санкций.
Читайте также
-
-
13 апреля, 2018 Виталий Портников: мы обманули "совок"
-
-
-
Читайте также
-
13 апреля, 2018 Виталий Портников: мы обманули "совок"
-
-