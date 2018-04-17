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$24 тысячи за рекламу: в столице бизнесмена поймали на взятке чиновнику КГГА


фото: Facebook
В Киеве разоблачили предпринимателя, который за $24 тысячи пытался решить вопрос с размещением наружной рекламы с чиновником КГГА

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

17 апреля Киевская прокуратура разоблачила представителя частного предприятия на попытке подкупить начальника Управления по вопросам рекламы исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА).

Оказалось, что предприниматель за взятку пытался “решить" вопрос о получении 18 разрешений на размещение объектов внешней рекламы в столице, а также не проведение демонтажа в течение марта-апреля 2018 года объектов наружной рекламы, срок разрешений на которые истек.

Представителя частной фирмы был задержан сразу после передачи им первой части взятки, а именно $24 тысяч.

В настоящее время проводятся неотложные процессуальные действия и решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении по статье “Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу”.

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