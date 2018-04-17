20 апреля Мария Бурмака сыграет весенний концерт
Вы услышите песни из программы "Музыка страсти и любви", а также совсем новые композиции "Инеем" и "И придет весна", со сцены прозвучат впервые.
"Любовь и страсть, радость и нежность - это то, о чем я пишу. Главное то, что на концерте будет солнечно и весело. После зимы с ее "Инеем" обязательно "И придет весна", а значит будет и любовь. А потом "Танцуй", и "Солнцем, небом, дождем", и "Не бойся жить". Это саундтреки событий и чувств, которые мы с вами переживаем вместе", - рассказывает Мария Бурмака.
"Черные черешни", "Если бы мы", "Возлюби", "Не забывается", "Прости", "Не потому", "Танцуй", "Фризби" и другие песни вы сможете услышать 20 апреля в концерт-холле Caribbean Club. Начало в 20:00. Не пропустите!
Кстати, для гостей вечера организаторы готовят приятную неожиданность. Во время концерта состоится розыгрыш тура за границу от компании "Феерия". А куда именно - сюрприз!
Читайте также
-
-
13 апреля, 2018 Виталий Портников: мы обманули "совок"
-
-
-
Читайте также
-
13 апреля, 2018 Виталий Портников: мы обманули "совок"
-
-