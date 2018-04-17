 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

20 апреля Мария Бурмака сыграет весенний концерт

В пятницу, 20 апреля, на сцену концерт-холла Caribbean Club выйдет Мария Бурмака с группой Gypsy Lyrе

Вы услышите песни из программы "Музыка страсти и любви", а также совсем новые композиции "Инеем" и "И придет весна", со сцены прозвучат впервые.

"Любовь и страсть, радость и нежность - это то, о чем я пишу. Главное то, что на концерте будет солнечно и весело. После зимы с ее "Инеем" обязательно "И придет весна", а значит будет и любовь. А потом "Танцуй", и "Солнцем, небом, дождем", и "Не бойся жить". Это саундтреки событий и чувств, которые мы с вами переживаем вместе", - рассказывает Мария Бурмака.

"Черные черешни", "Если бы мы", "Возлюби", "Не забывается", "Прости", "Не потому", "Танцуй", "Фризби" и другие песни вы сможете услышать 20 апреля в концерт-холле Caribbean Club. Начало в 20:00. Не пропустите!

Кстати, для гостей вечера организаторы готовят приятную неожиданность. Во время концерта состоится розыгрыш тура за границу от компании "Феерия". А куда именно - сюрприз!

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 апреля, 2018 вторник

больше новостей

17 апреля, 2018 вторник

16 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать