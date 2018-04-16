Закон #ЧужихДітейНеБуває: количество оплаченных долгов по алиментам выросло вдвое

16 апреля, 2018, 17:57

Объем уплаченных долгов по алиментам с начала действия закона #ЧужихДітейНеБуває вырос в 2,2 раза

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко, передает Правительственный портал.

Если до начала действия новых средств воздействия на должников государственные исполнители взыскали с недобросовестных родителей 259 млн грн, то после введения новаций - уже почти 580 млн грн.

"Мы видим, что введенные законом новшества стали действенным мотиватором для злостных неплательщиков алиментов выполнять свои обязательства перед собственными детьми. За счет принятых мер постоянно растет число случаев, когда должниками погашаются значительные суммы задолженности по алиментам”, - отметила Глущенко.

При этом в отдельных регионах государственным исполнителям удалось увеличить показатели уплаты долгов более чем в 6 раз:

Луганская область - детям выплачено 8,3 млн грн;

Николаевская область - показатели уплаченных долгов выросли в 6 раз, или с 3,3 млн грн до 20,5 млн грн;

Ривненская область - дети получили 14,7 млн грн задолженных алиментов.

Лидерами по взысканию долгов по уплате алиментов после начала действия закона #ЧужихДітейНеБуває по абсолютным показателям являются:

Одесская область, где исполнителями Министерства юстиции обеспечена выплата детям 51,6 млн грн алиментов;

Днепропетровская область, в которой собрано 50,7 млн грн;

Полтавщина, где исполнители вернули самым маленьким украинцам 42,9 млн грн долгов по алиментам.

Сейчас Министерство юстиции завершает разработку второго пакета законодательных новаций, которые продолжат усиление давления на неплательщиков алиментов. В частности, предполагается увеличение размера алиментов; введение дополнительных начислений на сумму долга в случае задержки выплат; введение уголовной ответственности для родителей, уклоняющихся от общественно полезных работ и обязанности работать для "алиментщиков”, которые находятся в местах лишения свободы.

Так же предусмотрен ряд новшеств, которые будут защищать детей с инвалидностью. Ведь такие дети не имеют возможности ждать 6 месяцев, пока к недобросовестным родителям будут применены все запреты в соответствии с действующим законодательством.