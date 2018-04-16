Из-за санкций акции российского “Русала” упали до исторического минимума

16 апреля, 2018, 10:30

За понедельник, 16 апреля, акции российского предприятия “Русал” упали более, чем на 22% на Гонконгской бирже

Согласно данным сайта Гонконгской фондовой биржи к 7:45 по московскому времени бумаги компании упали на 22,5%, до 1,580 гонконгского доллара.

А в сравнении с началом апреля, перед введением новых американских санкций, акции компании по производству алюминия “Русал” упали на 64%, передает INTERFAX.RU.

Еще неделю назад, когда "Русал" был внесен в "черный список" американского Минфина, акции компании торговались на уровне около 4,65 гонконгского доллара.

При этом алюминий на мировом рынке на прошлой неделе подорожал на 12% из-за опасений по поводу снижения предложения металла на рынке из-за санкций к российской компании. “Русал” производит 6% мирового алюминия и имела ключевую позицию в мире.

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Напомним, 6 апреля Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против российских чиновников, олигархов и компаний “из-за агрессивной деятельности Российской Федерации в мире”.

В санкционный список попали 24 гражданина РФ и 15 связанных с ними компаний.Среди них был Олег Дерипаска, основной владелец российской компании по производству алюминия “Русал”.

Совокупный чистый капитал самых богатых людей России в результате введения санкций США против приближенных к президенту Владимиру Путину олигархов упал на 16 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg.

Произошел крупнейший обвал рубля после 2014 года, когда война с Украиной только начиналась.

США предупредили Россию о подготовке новых санкций за поддержку Кремлем режима Асада

По мнению профессора, доктора исторических наук, заведующего кафедрой связей с общественностью Московского государственного института международных отношений (рус. МГИМО) Валерия Соловья, уже осенью 2018 года Россию ждет нефтегазовое эмбарго, валютные ограничения и отключения от интернета. Также появится дефицит импортных лекарств.