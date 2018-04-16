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Инспекторов по химическому оружию не допускают в сирийский город Дума

Инспекторов международной Организации по запрещению химического оружия не допускают в сирийскую Думу - на место предполагаемого использования войсками президента Сирии Башара Асада химического оружия

Об этом сообщает "Радио Свобода”.

Город Дума в регионе Восточная Гута вблизи Дамаска сейчас находится под контролем сирийских и российских военных.

Британские представители в ОЗХО на закрытом чрезвычайном заседании организации обвинили Россию в препятствовании работе миссии.

"Неограниченный доступ важен. Россия и Сирия должны сотрудничать", – говорится в сообщении.

Как сообщил представитель Швеции, Дамаск и Москва объяснили недопуск экспертов в Думу опасениями об их безопасности.

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