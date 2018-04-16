В Запорожье протестировали первый украинский вертолет

16 апреля, 2018, 18:31

Первый украинский ветролет, созданный на запорожском предприятии "Мотор Сич", совершил тестовый полет

Об этом сообщает городской портал 061.ua.

16 апреля в Запорожье на Гелипорте АО "Мотор Сич" впервые в небо поднялся украинский вертолет.

"Мы к этому событию шли 10 лет. Я вам обещал, что в Запорожье будет поднят украинский вертолет. Мы построили вертодром - это законная площадка для испытания техники. Нужно было сертифицировать площадку, мы сделали это на днях и получили сертификат", - заявил почетный президент, генеральный авиаконструктор АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев.

Вертолет МСБ-2 - "Надия" - это модернизированная версия Ми-2. Он на 70% состоит из композита, из салона убрали топливный бак. В течение года вертолет будет проходить испытания.