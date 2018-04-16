В России начали блокировать мессенджер Telegram

16 апреля, 2018, 12:37

На территории России провайдеры начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

"Информация о данных интернет-ресурсы в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа", - приводит агентство сообщение ведомства.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство также потребует от Apple и Google удалить приложение Telegram из своих магазинов.

При этом сайт Роскомнадзора и его сервис проверки доступности ресурсов на момент написания новости был недоступен. В реестре "Роскомсвободи", которая следит за блокировкой сайтов, серверы Telegram пока не появились.

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