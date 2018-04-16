В Польше арестовали лидера оппозиционной "Гражданской платформы"

16 апреля, 2018, 15:07

Польский суд поместил под стражу генерального секретаря крупнейшей оппозиционной партии страны "Гражданская платформа" Станислава Гавловского

Об этом сообщает Tvn24.

Прокуратура предъявила политику обвинения по пяти пунктам, три из которых - о совершении уголовных преступлений. Гавловского подозревают в получении взятки в размере 175 тыс. злотых (более $50 тыс.) и двух часов общей стоимостью 25 тыс. злотых (более $7 тыс.).

По версии прокуратуры, Гавловский получил взятки, когда был заместителем министра экологии в правительстве Дональда Туска.

Суд арестовал политика на три месяца.

Оппозиция утверждает, что арест Гавловского связан с политическим преследованием.

Защита политика считает доказательства по делу "слабыми" и ожидает, что суд быстро рассмотрит апелляцию и освободит Гавловского из-под ареста.