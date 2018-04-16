 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Польше арестовали лидера оппозиционной "Гражданской платформы"

Польский суд поместил под стражу генерального секретаря крупнейшей оппозиционной партии страны "Гражданская платформа" Станислава Гавловского

Об этом сообщает Tvn24.

Прокуратура предъявила политику обвинения по пяти пунктам, три из которых - о совершении уголовных преступлений. Гавловского подозревают в получении взятки в размере 175 тыс. злотых (более $50 тыс.) и двух часов общей стоимостью 25 тыс. злотых (более $7 тыс.).

По версии прокуратуры, Гавловский получил взятки, когда был заместителем министра экологии в правительстве Дональда Туска.

Суд арестовал политика на три месяца.

Оппозиция утверждает, что арест Гавловского связан с политическим преследованием.

Защита политика считает доказательства по делу "слабыми" и ожидает, что суд быстро рассмотрит апелляцию и освободит Гавловского из-под ареста.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

16 апреля, 2018 понедельник

15 апреля, 2018 воскресенье

14 апреля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать