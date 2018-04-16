В Николаеве известного тренера по боксу избили на улице, мужчина находится в коме

16 апреля, 2018, 19:59

В Николаеве неизвестный избил на улице заслуженного тренера Украины по боксу Сергея Корчинского, в результате чего мужчина попал в больницу с черепно-мозговой травмой

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Инцидент произошел в пятницу, 13 апреля, около 19:00 возле магазина по ул. Парковой. По данным полицейских, у тренера возник словесный конфликт со случайным прохожим, который перерос в драку. Предварительно установлено, что нападавший ударил потерпевшего, после чего тот ударился головой об асфальт и потерял сознание, а злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле.

По данным издания "НикВести", Корчинский с черепно-мозговой травмой находится в коме.

Открыто производство по признакам ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет лишением свободы.

Сергей Корчинский воспитал трех участников Олимпийских игр, как тренер команды Astana Arlans был победителем Всемирной серии бокса и считается лучшим тренером полупрофессионального турнира.

Один из самых известных воспитанников Корчинского - обязательный претендент на чемпионский титул IBF (Международная боксерская федерация) в среднем весе украинец Сергей Деревянченко.