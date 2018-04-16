 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Николаеве известного тренера по боксу избили на улице, мужчина находится в коме

В Николаеве неизвестный избил на улице заслуженного тренера Украины по боксу Сергея Корчинского, в результате чего мужчина попал в больницу с черепно-мозговой травмой

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Инцидент произошел в пятницу, 13 апреля, около 19:00 возле магазина по ул. Парковой. По данным полицейских, у тренера возник словесный конфликт со случайным прохожим, который перерос в драку. Предварительно установлено, что нападавший ударил потерпевшего, после чего тот ударился головой об асфальт и потерял сознание, а злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле.

По данным издания "НикВести", Корчинский с черепно-мозговой травмой находится в коме.

Открыто производство по признакам ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет лишением свободы.

Сергей Корчинский воспитал трех участников Олимпийских игр, как тренер команды Astana Arlans был победителем Всемирной серии бокса и считается лучшим тренером полупрофессионального турнира.

Один из самых известных воспитанников Корчинского - обязательный претендент на чемпионский титул IBF (Международная боксерская федерация) в среднем весе украинец Сергей Деревянченко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

16 апреля, 2018 понедельник

15 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать