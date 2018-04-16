В Киеве задержали мужчину, который угрожал Супрун. Его связывают еще с 4 случаями шантажа

16 апреля, 2018, 23:06

Полицейские Киева задержали злоумышленника, который угрожал и.о министра здравоохранения Ульяне Супрун

Об этом сообщает пресс-служба Нацполіції.

Недавно на правительственную горячую линию поступил звонок с угрозами в адрес и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и требованием ее освобождения. Сведения о происшествии следователи Голосеевского управления полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье “Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля” и начали поиски злоумышленника.

Во время расследования выяснилось, что он может быть причастен к четырем фактам вымогательств: три в Голосеевском и один в Дарницком районе.

16 апреля оперативники Дарницкой полиции задержали 31-летнего киевлянина во время получения посылки, в которой было 100 тысяч гривень, такую сумму он требовал у владельцев АЗС, при этом в случае отказа - угрожал устроить взрыв.