В Киеве в парке взорвалась граната, ранены два человека

16 апреля, 2018, 11:17

В Киеве в парке Киото в Деснянском районе прогремел взрыв, в результате чего двое людей получили ранения

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

По предварительным данным, в парке отдыхала компания молодых людей. Между ними возник спор, во время которой один из ее участников бросил гранату.

От взрыва пострадал сам подрывник - 34-летний житель Черниговской области - и 21-летний житель Броваров Киевской области. Они получили осколочные ранения и были госпитализированы.

Группа молодых людей, отдыхавших в парке, сразу разбежалась. На месте событий взрывотехники обнаружили фрагменты гранаты Ф1.