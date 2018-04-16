В Киеве в парке взорвалась граната, ранены два человека
16 апреля, 2018, 11:17
В Киеве в парке Киото в Деснянском районе прогремел взрыв, в результате чего двое людей получили ранения
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
По предварительным данным, в парке отдыхала компания молодых людей. Между ними возник спор, во время которой один из ее участников бросил гранату.
От взрыва пострадал сам подрывник - 34-летний житель Черниговской области - и 21-летний житель Броваров Киевской области. Они получили осколочные ранения и были госпитализированы.
Группа молодых людей, отдыхавших в парке, сразу разбежалась. На месте событий взрывотехники обнаружили фрагменты гранаты Ф1.
- Напомним, 13 апреля в 02:00 ночи ресторан "Хмели-сунели" и офис "Киевгорстроя" обстреляли из гранатомета.
15 апреля в полночь в Святошинском районе прогремел взрыв возле "Киевэнерго". Никто не пострадал.
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