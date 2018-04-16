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В Киеве создадут многоуровневые паркинги возле метро. О каких станциях идет речь

Коммунальное предприятие "Киевтранспарксервис" работает над созданием в столице перехватывающих площадок возле станций метрополитена.

Об этом сообщил и.о. директора КП "Киевтранспарксервис" Александр Нимас, передает Укринформ.

На сегодняшний день проводится работа по созданию перехватывающих площадок возле станций метрополитена и увеличения количества машиномест, что позволит удобную парковку и даст возможность оставлять авто возле станций метрополитена, а также разгрузит центральную часть города от транспорта.

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"Рассматривается возможность создания перехватывающих площадок на базе коммунального предприятия. Их территориальное расположение возле станций метрополитена - "Теремки", "Лесная", "Красный Хутор" и "Сырец". Это уже те площадки, которые мы запустили в работу и готовы реализовывать эти проекты общей численностью 600-700 машиномест. Эти площадки будут работать согласно официальных тарифов города. Осуществлять деятельность на этих перехватывающих площадках коммунальное предприятие планирует без дальнейшей передачи их в аренду субъектам хозяйствования", - отметил он.

Отмечается, что к реализации подобных проектов могут привлечь инвесторов.

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