В Киеве пьяный автомойщик угнал Mercedes и протаранил авто на светофоре

16 апреля, 2018, 10:44

В понедельник, 16 апреля, в Киеве произошло двойное ДТП с участием пьяного водителя за рулем чужого автомобиля

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

Авария случилась в Подольском районе на перекрестке ул. Мостицкой и Ужвий. Нетрезвый работник автомойки угнал с мойки Mercedes G-Class и во время езды не справился с управлением.

На светофоре, где остановились автомобили, нетрезвый автовор протаранил Mercedes Sprinter, который, в свою очередь, врезался в Daewoo Lanos. После столкновения угонщик пытался скрыться с места события, но, очевидно, оказался слишком пьян - полицейские нашли его сидящим под столбом.

Проверка на драгере на месте аварии показала содержание алкоголя в крови водителя-угонщика 2 промилле - в 10 раз выше нормы. В автомийника сразу взяли образцы отпечатков пальцев.