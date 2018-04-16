 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Киеве пьяный автомойщик угнал Mercedes и протаранил авто на светофоре

В понедельник, 16 апреля, в Киеве произошло двойное ДТП с участием пьяного водителя за рулем чужого автомобиля

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

Авария случилась в Подольском районе на перекрестке ул. Мостицкой и Ужвий. Нетрезвый работник автомойки угнал с мойки Mercedes G-Class и во время езды не справился с управлением.

На светофоре, где остановились автомобили, нетрезвый автовор протаранил Mercedes Sprinter, который, в свою очередь, врезался в Daewoo Lanos. После столкновения угонщик пытался скрыться с места события, но, очевидно, оказался слишком пьян - полицейские нашли его сидящим под столбом.

Проверка на драгере на месте аварии показала содержание алкоголя в крови водителя-угонщика 2 промилле - в 10 раз выше нормы. В автомийника сразу взяли образцы отпечатков пальцев.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 апреля, 2018 понедельник

15 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

16 апреля, 2018 понедельник

15 апреля, 2018 воскресенье

14 апреля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать