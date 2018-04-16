В Киеве пьяный автомойщик угнал Mercedes и протаранил авто на светофоре
16 апреля, 2018, 10:44
В понедельник, 16 апреля, в Киеве произошло двойное ДТП с участием пьяного водителя за рулем чужого автомобиля
Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".
Авария случилась в Подольском районе на перекрестке ул. Мостицкой и Ужвий. Нетрезвый работник автомойки угнал с мойки Mercedes G-Class и во время езды не справился с управлением.
На светофоре, где остановились автомобили, нетрезвый автовор протаранил Mercedes Sprinter, который, в свою очередь, врезался в Daewoo Lanos. После столкновения угонщик пытался скрыться с места события, но, очевидно, оказался слишком пьян - полицейские нашли его сидящим под столбом.
Проверка на драгере на месте аварии показала содержание алкоголя в крови водителя-угонщика 2 промилле - в 10 раз выше нормы. В автомийника сразу взяли образцы отпечатков пальцев.
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