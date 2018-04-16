В Киеве на 2 недели отключат горячую воду. Перечень адресов

16 апреля, 2018, 21:18

С 17 по 30 апреля в Соломенском районе столицы временно отключат горячее водоснабжение

Об этом сообщает пресс-служба Соломенской районной администрации.

С 17.04.2018 по 30.04.2018 временно будет отсутствовать горячее водоснабжение в связи с плановыми гидравлическими испытаниями теплосетей в жилых домах, расположенных на улицах:

Митрополита Василия Липкивского;

Стадионной;

Патриарха Мстислава Скрыпника;

Кудряшова;

Механизаторов;

Соломенской;

Курской;

Ереванской;

Фучика;

Уманской;

Петра Нищинского;

Богдановской;

Шовкуненко;

Волгоградской;

Вадима Гетьмана;

Преображенский;

Златопольской;

Андрея Головка;

Огородной;

Выборгской;

Голего Николая;

Татьяны Яблонской;

Металлистов;

Академика Янгеля;

Борщаговской;

Гарматной;

Докучаевской;

Чоколовском бульваре;

Воздухофлотском просп.;

просп. В. Лобановского;

просп. Победы.

Отмечается, что срок возобновления горячего водоснабжения зависит от количества и масштаба ремонта крупных повреждений теплосетей, которые обслуживают дом.