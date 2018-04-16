В Киеве на 2 недели отключат горячую воду. Перечень адресов
16 апреля, 2018, 21:18
С 17 по 30 апреля в Соломенском районе столицы временно отключат горячее водоснабжение
Об этом сообщает пресс-служба Соломенской районной администрации.
С 17.04.2018 по 30.04.2018 временно будет отсутствовать горячее водоснабжение в связи с плановыми гидравлическими испытаниями теплосетей в жилых домах, расположенных на улицах:
- Митрополита Василия Липкивского;
- Стадионной;
- Патриарха Мстислава Скрыпника;
- Кудряшова;
- Механизаторов;
- Соломенской;
- Курской;
- Ереванской;
- Фучика;
- Уманской;
- Петра Нищинского;
- Богдановской;
- Шовкуненко;
- Волгоградской;
- Вадима Гетьмана;
- Преображенский;
- Златопольской;
- Андрея Головка;
- Огородной;
- Выборгской;
- Голего Николая;
- Татьяны Яблонской;
- Металлистов;
- Академика Янгеля;
- Борщаговской;
- Гарматной;
- Докучаевской;
- Чоколовском бульваре;
- Воздухофлотском просп.;
- просп. В. Лобановского;
- просп. Победы.
Отмечается, что срок возобновления горячего водоснабжения зависит от количества и масштаба ремонта крупных повреждений теплосетей, которые обслуживают дом.
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