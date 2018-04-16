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В Киеве на 2 недели отключат горячую воду. Перечень адресов

С 17 по 30 апреля в Соломенском районе столицы временно отключат горячее водоснабжение

Об этом сообщает пресс-служба Соломенской районной администрации.

С 17.04.2018 по 30.04.2018 временно будет отсутствовать горячее водоснабжение в связи с плановыми гидравлическими испытаниями теплосетей в жилых домах, расположенных на улицах:

  • Митрополита Василия Липкивского;
  • Стадионной;
  • Патриарха Мстислава Скрыпника;
  • Кудряшова;
  • Механизаторов;
  • Соломенской;
  • Курской;
  • Ереванской;
  • Фучика;
  • Уманской;
  • Петра Нищинского;
  • Богдановской;
  • Шовкуненко;
  • Волгоградской;
  • Вадима Гетьмана;
  • Преображенский;
  • Златопольской;
  • Андрея Головка;
  • Огородной;
  • Выборгской;
  • Голего Николая;
  • Татьяны Яблонской;
  • Металлистов;
  • Академика Янгеля;
  • Борщаговской;
  • Гарматной;
  • Докучаевской;
  • Чоколовском бульваре;
  • Воздухофлотском просп.;
  • просп. В. Лобановского;
  • просп. Победы.

Отмечается, что срок возобновления горячего водоснабжения зависит от количества и масштаба ремонта крупных повреждений теплосетей, которые обслуживают дом.

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