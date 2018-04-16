В центре Киева произошло ДТП с участием 4 автомобилей

16 апреля, 2018, 19:03

Массовая авария с участием 4-х автомобилей произошла на перекрестке улицы Толстого и улицы Саксаганского

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Авария произошла в тот момент, когда все машины остановились на красный сигнал светофора. По предварительным данным, водитель автомобиля "Ауди" влетел в зад автомобиля "Субару”, который, в свою очередь, догнал "Киа". От столкновения машину виновника бросило в сторону и она ударила "Фольксваген Туарег", ехавший навстречу.

В результате аварии пострадал водитель "Ауди". Его с рассечением лица и ушибами доставили в больницу. По словам свидетелей, он находился в состоянии алкогольного опьянения.