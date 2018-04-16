В Австралии крупный пожар достиг жилых домов в пригороде Сиднея

16 апреля, 2018, 09:03

В Австралии борются с большим лесным пожаром, который уже достиг жилых домов в южном пригороде крупнейшего города страны Сиднея

Об этом сообщает BBC.

Как отмечает издание, пожарная служба штата Новый Южный Уэльс обеспокоена, что пепел, летающий в воздухе, может привести к возникновению новых возгораний перед "пожарным фронтом", где сейчас пытаются остановить огонь.

Пожарные называют огонь "очень агрессивным" и призвали некоторых жителей искать убежище, поскольку эвакуация из района сейчас может быть опасной.

Полиция объявила район, который уничтожил огонь, местом преступления, однако нет доказательств того, что пожар возник вследствие поджога, тем более в последние дни погода в Австралии была необычно жаркой для этого сезона года.

Сообщается, что в результате пожара пострадало уже почти 2500 гектаров. На дороге, которая отделяет горящую местность пригородов Сиднея, работают более 70 пожарных машин, также вертолеты сбрасывают воду сверху.