В Армении массово протестуют против экс-президента, который может возглавить правительство
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Протестующие заблокировали движение транспорта на центральных улицах столицы и начали возводить баррикады.
Активисты усматривают в выдвижении Саргсяна на должность главы правительства стремление удержать власть в стране. Оппозиция заявляет о начале бессрочных протестов.
Напомним, 9 апреля Армения получила нового президента и перешла на парламентскую форму правления. Новым президентом страны стал Армен Саркисян.
Однако, согласно конституционным поправкам, президент страны имеет скорее церемониальную функцию, а исполнительная власть отныне будет сосредоточена у премьер-министра.
В этот же день прекратились полномочия предыдущего президента Армении Сержа Саргсяна, который является лидером правящей Республиканской партии Армении. В Республиканской партии не скрывают планов по выдвижению на пост премьер-министра Сержа Саргсяна.
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