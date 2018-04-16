В Армении массово протестуют против экс-президента, который может возглавить правительство

16 апреля, 2018, 17:16

В понедельник, 16 апреля, в столице Армении Ереване тысячи людей вышли на протест против выдвижения на пост премьер-министра кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Протестующие заблокировали движение транспорта на центральных улицах столицы и начали возводить баррикады.

Активисты усматривают в выдвижении Саргсяна на должность главы правительства стремление удержать власть в стране. Оппозиция заявляет о начале бессрочных протестов.

Напомним, 9 апреля Армения получила нового президента и перешла на парламентскую форму правления. Новым президентом страны стал Армен Саркисян.

Однако, согласно конституционным поправкам, президент страны имеет скорее церемониальную функцию, а исполнительная власть отныне будет сосредоточена у премьер-министра.

В этот же день прекратились полномочия предыдущего президента Армении Сержа Саргсяна, который является лидером правящей Республиканской партии Армении. В Республиканской партии не скрывают планов по выдвижению на пост премьер-министра Сержа Саргсяна.