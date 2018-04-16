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В апреле-мае украинцы будут отдыхать 4 дня подряд


фото: anmaks
В конце апреля - начале мая украинцы будут отдыхать четыре дня подряд

Об этом говорится в соответствующем распоряжении Кабмина, передает "Правительственный портал".

Правительство приняло рекомендовать руководителям предприятие, структур и организаций перенести в 2018 году рабочий день с понедельника, 30 апреля, на субботу, 5 мая. Следовательно, украинцы получат 4 выходных подряд - с 28 апреля по 1 мая.

Такое решение Кабмин принял для рационализации использования рабочего времени и создания условий для празднования 1 мая - Дня Труда.

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Специальный режим работы банков в указанный срок будет определять НБУ.

Кроме того, государственными выходными днями будут среда 9 мая (День победы над нацизмом во Второй мировой войне) и понедельник 28 мая, поскольку 27 мая будут праздновать Троицу).

  • Напомним, ранее Верховная Рада внесла в перечень праздничных дней в Трудовом кодексе 25 декабря, когда ряд христианских церквей празднуют Рождество. При этом 2 мая исключили из перечня государственных праздников.
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