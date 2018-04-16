Украинцев предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности
16 апреля, 2018, 07:26
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждают об опасности возникновения пожаров по всей территории Украины, и особенно в западных областях
На сайте ГСЧС отмечается: "По сообщению Укргидрометцентра, 16 апреля в западных, Житомирской, Винницкой областях чрезвычайный (5 класса), на остальной территории высокий (4 класса), местами чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности".
В Киевской области 16 апреля будет преобладать высокая (4 класса), в северных районах области чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.
- Напомним, государственная служба по чрезвычайным ситуациям проверила 1319 ТРЦ, больниц и школ, во время которых выявлено более 15 тыс. нарушений.
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