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Украинцев предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждают об опасности возникновения пожаров по всей территории Украины, и особенно в западных областях
На сайте ГСЧС отмечается: "По сообщению Укргидрометцентра, 16 апреля в западных, Житомирской, Винницкой областях чрезвычайный (5 класса), на остальной территории высокий (4 класса), местами чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности".

В Киевской области 16 апреля будет преобладать высокая (4 класса), в северных районах области чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

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